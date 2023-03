Corazza blinda il terzo posto del Cesena, Ancona ko 1-0

Il Cesena c'è ed vivo. La squadra di Domenico Toscano batte anche l'Ancona. I bianconeri centrano un successo che blinda il terzo posto. Al Del Conero decide una rete di Corazza nella ripresa. Marchigiani a provarci per primi con la punizione conquistata da Di Massimo che termina alta. Replica bianconera sugli sviluppi di una punizione da metà campo. Il pallone finisce a Corazza che impegna Perucchini. Sulla respinta Shpendi manda alto in acrobazia. Che opportunità per l'Ancona al 16', il pallone in area di rigore è perfetto per Di Massimo che da ottima posizione manda fuori. Dall'altra parte De Rose calcia dalla distanza, il pallone è sul fondo. Stessa soluzione scelta da Melchiorri, stesso esito. A metà primo tempo finisce a terra Simonetti in area di rigore. Per il direttore di gara è simulazione e scatta il giallo. Nel finale di frazione il Cesena avrebbe la palla del vantaggio. I bianconeri riconquistano il possesso sulla destra, sul cross in area Stiven Shpendi è tutto solo, ma di testa manda fuori da ottima posizione.

Nella ripresa l'Ancona parte subito forte per cercare la rete del vantaggio. Petrella manda sul fondo. Al 55' i dorici pareggiano le occasioni. Spagnoli fa tutto bene sulla destra, salta due avversari, potrebbe anche calciare in porta, ma preferisce il tocco per Di Massimo che prende la mira, la conclusione è di poco lontano dall'incrocio dei pali. Sull'altro fronte Perucchini sbaglia il disimpegno, il Cesena riconquista il pallone, il giro palla porta alla conclusione di Adamo che finisce fuori. La partita resta aperta e l'Ancona potrebbe colpire. Tozzo si allunga per anticipare Di Massimo, sfuma l'opportunità per i marchigiani. Stiven Shpendi continua ad essere tra i più attivi in casa Cesena, sul cross dal fondo, la girata di testa trova Perucchini pronto a deviare sul fondo. La partita continua su buoni livelli, Simonetti prova a infilarsi, ma non riesce a calciare. Il gol che la sblocca e la decide arriva al 78'. Cristian Shpendi, che ha preso il posto del fratello Stiven appena due minuti prima, mette un pallone perfetto per Corazza che sul secondo palo batte Perucchini. L'Ancona prova l'assalto finale per cercare almeno il pari che non arriva. Vince il Cesena di misura. Bianconeri alla seconda vittoria di fila, al quinto risultato utile.