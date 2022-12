SERIE C Corazza non basta, la Carrarese raggiunge il Cesena (1-1)

Un girone dopo, alla parola Carrarese, il Cesena continua a buttarsi via. Va avanti non la chiude almeno tre volte e nel finale subisce l'1-1 da una squadra che se l'è giocata di gamba e qualità. Subito ai mille all'ora Ferrante strappa e manda in porta Zecca, Satalino alla grande. Poi la Carrarese che ribatte il punto con Energe che punta e si accentra. C'è Tozzo. L'imprendibile Bozhanaj fa tribolare il Cesena, prima Tozzo poi la difesa a pulire. L'occasione più bella dei toscani è a metà tempo con Bozhanaj per Energe, conclusione alta. Di là l'ottimo spunto di Zecca arma la girata volante, alta, di Corazza. Finale di tempo tutto cesenate, Mercadante dall'angolo va vicinissimo al vantaggio che poi trova Corazza pescato da Ciofi in anticipo sul primo palo. Per il jocker tredicesimo centro. Ripresa e qui il Cesena deva chiuderla, Ferrante a due passi dalla porta fa una cosa che sta tra l'incredibile e il penale. La Carrarese resta così dentro la partita e il solito Energe incrocia fuori di niente. Dall'angolo impatta D'Ambrosio, Tozzo piazzato e fortunato se la trova in mano. Mentre Ferrante fa lo scarabocchio numero 2 quando prima va via di forza e poi sceglie di rifinire anziché calciare in porta. E così il finale è tutto un arrembaggio, prima Bozhanaj ci prova e rimedia solo il giallo, e nel finale D'Auria appena entrato punisce Calderoni sul secondo palo. Il pari, meritato per chi non ha mai mollato, è per i bianconeri l'ennesima occasione persa.

