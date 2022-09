SERIE C Corazza porta il derby al Cesena Un gol del centravanti e i bianconeri battono il Rimini

Con una giornata di ritardo e con tutte le carattestiche di un cantiere ancora al lavoro per diventare squadra, è cominciato il campionato del Cesena. In un pomeriggio pericoloso come sempre pericoloso è un derby e contro un avversario che ha dominato la serie D e confermato gran parte del telaio (tecnico compreso) e dunque squadra lo è già. Hanno vinto i bianconeri con un colpo di Corazza, tacco geniale nel traffico, ma hanno vinto facendo e controllando la partita per almeno 60 minuti e riuscendo a cambiar pelle quando la situazione lo richiedeva.

Perché il Rimini di qui deve ripartire, dall'ultima mezz'ora e dalla considerazione che dopo un'ora di sofferenze quelli di Gaburro avevano ancora tenuto tutto in piedi. Un merito che dall'altra parte suona come una road map per Mimmo Toscano. Due le indicazioni al netto del risultato: le partite vanno chiuse e i cali finali limitati. Sarà il tempo a dire quando il cantiere diventerà squadra, ma aver preso 3 punti in un derby così sentito e colorato è un superbonus generalizzato per classifica, concorrenza e umori. Considerazioni molto approssimative con soli 180 minuti di indizi. Toscano dovrà risolvere la questione portiere e stabilire le gerarchie. Gaburro smentire la difficile coesistenza tra Vano e Santini. Ad occhio profano troppo simili tanto da escludere l'uno, l'altro. Ma dopo due sole giornate il campionato del Cesena è appena cominciato e quello del Rimini deve ancora cominciare.

