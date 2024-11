SERIE C Corazza segna sempre, ma l'Ascoli non vince mai: 1-1 col Pontedera

Il solito Corazza salva l'Ascoli, ma di vincere non se ne parla. Il Pontedera si prende il punto che infondo voleva, Italeng incrocia e Liviero alza con una mano. Dall'altra parte non dice bene ai marchigiani, Silipo su punizione sceglie la forza e spacca l'incrocio. L'Ascoli ci prova maggiormente, ma conferma amnesie e fragilità come conferma il gol subito alla mezz'ora. Punizione lunga di Ianesi, Guidi fa la sponda e Martinelli in mischia sottomisura tocca prima di tutti per il vantaggio. L'Ascoli accusa e prima dell'intervallo rimedia in tutto un cross abbracciato volentieri da Tantalocchi. Ripresa con mormorio, Caccavo va giù e aspetta un fischio che non arriva. Niente rigore. I bianconeri adesso hanno almeno la forza di cambiare marcia. Destro di Bertini, vola Tantalocchi. Ancora punizione per Silipo, meno bene rispetto al primo tempo. Poi l'agognato pari arriva, sul cross Tantalocchi è in anticipo, ma il rimpallo premia il jocker Corazza. E' sempre lui a tenere a galla i suoi e quando Caccavo scappa alle strattonate di Martinelli ci prova ancora, trova la posizione, ma non la porta. In pieno recupero punizione di Achik, Tantalocchi vola e salva il pari.

