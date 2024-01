SERIE C Corazza stende l'Olbia (1-0): Il Cesena è ancora in vetta

Il cielo la butta coi secchi e forse risveglia l'istinto antico di Simone Corazza, ex re dei bomber, che torna bello e decisivo che ha abituato il popolo del Manuzzi. Rinaldi in avvio stoppa Saber, ma tra le squadre in campo è palese come ci sia almeno una categoria, Bellodi si immola in chiusura su Corazza. Kargbo la alza, spaccata di Varone fuori di niente. E al minuto 19 il Cesena passa. Recupero di De Rose, Kragbo scherza con mezza difesa, De Rose sale per andare a chiudere, Rinaldi mette la pezza e Corazza torna il Jocker. Nessuna notizia da Olbia, Kargbo rientra e prova la magia, poi Corazza lanciato in verticale prende la mira e viene chiuso dal solito Bellodi. Prima dell'intervallo, patriot di Donnarumma con Rinaldi in angolo. E altra palla di Kargbo per Pieraccini che mira il palo e non ci va troppo lontano. Ripresa, si vede il generoso Nanni murato al momento di concludere. Poi sempre e solo Cesena, Berti fa volare ancora Rinaldi. Minuto 55 la partita pare potersi chiudere, su Adamo Rinaldi non ci arriva, ma c'è il palo. Cesena sempre in pressione costante, tiro cross di Donnarumma e vince sempre il portiere. Che poi si esalta ancora su Adamo. Nonostante il tornado l'Olbia è ancora viva e prova nel finale con Ragatzu, ma l'idea non si concretizza e il Cesena continua la sua corsa.

