Corazza tris, il Cesena travolge l'Imolese (4-0)

L'Imolese apre e chiude in 14 minuti. Cerretti di testa fa la prima e unica cosa offensiva anche perché De Sarlo, minuto 14, entra scomposto e duro su Ciofi e si prende un rosso diretto. Di lì in poi si gioca a una porta. Chiarello va in verticale e Corazza che oggi torna titolare viene murato. Il gol comunque arriva quando sullo sventaglio di Ciofi la difesa imolese si perde Chiarello. Stop a seguire e girata comoda che spacca la partita. Un paio di minuti e scorrono i titoli di coda, Chiarello pesca di giustezza il movimento di Corazza, di nuovo titolare e di nuovo a segno. Bianconeri che hanno levato i tappi ed esondano, fuori il diagonale di Adamo. Poi l'Imolese si affida al salvagente Rossi che qui tiene il risultato sul vivace Shpendi. E' ancora primo tempo, ma è già tris: Corazza da bomber di razza prende sia la rima che l'anticipo. E prima dell'intervallo ancora Rossi a tenere botta su Adamo. Ripresa quasi ornamentale, i tecnici pensano anche al fatto che si rigioca mercoledì e fanno ricorso ampio alle rotazioni. Arriva il quarto gol nel finale sull'asse De Rose-Zecca-Corazza. L'attaccante porta a casa il pallone e prenota una maglia per la trasferta di Reggio Emilia dove forse si saprà se il Cesena è davvero tornato.