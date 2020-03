CORONAVIRUS Coronavirus: 5 positivi nel Valencia, tra cui Garay

Primi casi di Covid-19 anche nella Liga spagnola. Il Valencia, reduce dall'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta, ha comunicato che ci sono 5 positivi nel club, tra tecnici e giocatori. Uno di questi è il difensore argentino Ezequiel Garay. “Tutti sono in buona condizione e in autoisolamento”, riferisce il Valencia in una nota. Sempre in Spagna, è risultato positivo anche Jonathas, attaccante dell'Elche ed ex Brescia e Torino.



