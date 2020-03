Coronavirus, Agnelli: “Minaccia esistenziale per club europei”

Coronavirus, Agnelli: “Minaccia esistenziale per club europei”.

I club europei "stanno fronteggiando una vera minaccia esistenziale". E' quanto afferma Andrea Agnelli, in veste di presidente dell'Eca, l'Associazione dei club europei, alla luce della "sfida senza precedenti" creata dalla pandemia di coronavirus, che "ha stravolto le nostre vite". "Poiché il calcio è sospeso - scrive il presidente della Juventus in una lettera alle società parte dell'Eca -, lo sono anche i nostri flussi di ricavo da cui dipendiamo per pagare i giocatori, gli staff e altri costi operativi. Nessuno è immune, e il tempismo per noi è essenziale. Venire incontro alle nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro sport e la nostra industria abbia mai affrontato". Secondo il presidente della Juventus, il rinvio dell'Europeo e delle finali di Champions ed Europa League "è stato solo l'inizio". A livello Uefa, spiega ancora, si sta discutendo un "nuovo possibile modello di calendario", e ci sono discussioni "molto attive su quello che sarà l'approccio delle licenze Uefa e il Fair play finanziario alla luce della crisi in atto".

I più letti della settimana: