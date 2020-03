Coronavirus, annullata anche Germania-Italia

Non si disputerà l'amichevole Germania-Italia, in programma il 31 marzo a Norimberga: la Federcalcio tedesca - rende noto la Figc - ha ricevuto la comunicazione delle autorità cittadine che vietano eventi superiori a 100 persone e di conseguenza ha deciso di annullare la gara, che negli ultimi giorni era stata già prevista a porte chiuse a causa dell'evoluzione dell'emergenza virus Covid-19. Intanto altri casi in Serie A dopo Vlahovic, allarmati da alcuni sintomi, la Fiorentina ha sottoposto al tampone anche Patrick Cutrone e German Pezzella che sono risultati positivi al coronavirus. Con loro anche il fisioterapista Stefano Dainelli. Lo ha comunicato la società viola che ha assicurato come i propri tesserati siano comunque in buone condizioni e isolati presso i propri domicili a Firenze. Nella serata di venerdì era stata resa nota la positività di Vlahovic.