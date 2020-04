Coronavirus, il Milan richiama i giocatori all'estero Ibra e compagni attesi entro giovedì

Coronavirus, il Milan richiama i giocatori all'estero.

Anche il Milan ha deciso di richiamare i propri giocatori che si sono recati all'estero. Tra mercoledì e giovedì, tutti i calciatori rossoneri dovranno essere a Milano, in previsione della possibile ripresa degli allenamenti di inizio maggio. In totale sono sei i giocatori del Milan che sono tornati in patria, tra questi anche Ibrahimovic che ha continuato ad allenarsi, come testimoniano questi immagini, con la squadra svedese dell' Hammarby, club del quale detiene il 20% delle quote societarie. Al rientro in Italia, tutti i giocatrorei dovranno stare due settimane in quarantena prima di tornare a Milanello.



