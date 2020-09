Coronavirus: Kylian Mbappé positivo dal tampone

Kylian Mbappé è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore del PSG è asintomatico ed ora è in isolamento domiciliare. Mbappé salterà la partita di Nations League contro la Croazia. All'arrivo nel ritiro della Nazionale era stato sottoposto a tampone come da protocollo sanitario della UEFA prima della trasferta in Svezia. L'attaccante francese è risultato positivo al nuovo controllo richiesto dalla UEFA. Mbappé è il settimo positivo dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos del PSG.