Coronavirus: l'Inter raccoglie 658.000 euro con crowdfunding.

La campagna globale di crowdfunding dell'Inter - nota come #TogetherAsATeam - ha raccolto 658.000 euro che saranno devoluti all'ospedale Sacco di Milano. “Importante è stato il contributo dei tifosi” - ha spiegato il club nerazzurro in una nota - “che hanno donato ben 108.000 euro”. A questi vanno sommati i 500.000 raccolti dal club ed i 50.000 della Fondazione PUPI del vicepresidente Javier Zanetti.



