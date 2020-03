Il coronavirus continua a stravolgere i calendari. La Lega Pro ha disposto il rinvio delle gare dell’undicesima giornata del Campionato Serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 e della gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo.

Le tre giornate saltate verranno recuperate rispettivamente mercoledì 18 marzo, mercoledì 1 aprile e mercoledì 15 aprile.