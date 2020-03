Coronavirus: Lega Pro costituisce il Comitato di Crisi

La Lega Pro ha deciso di costituire il Comitato di crisi Covid-19 per fronteggiare l'emergenza economica e sociale legata al Coronavirus oltre a stimare l'impatto che avrà sulle società di Serie C e mitigare i rischi. “Questo comitato non vuole giocare in difesa e limitarsi a quantificare il danno prodotto dal virus” - spiega il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - “ma intende individuare possibili soluzioni per uscire dalla crisi”. Il Comitato, al lavoro già da diversi giorni, è la prima esperienza di questo tipo nel panorama del calcio italiano ed internazionale.