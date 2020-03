SERIE A Coronavirus, nessun altro caso positivo per la Juventus

Coronavirus, nessun altro caso positivo per la Juventus.

La Juventus ha completato la serie di tamponi ai propri giocatori per testare la positività al Coronavirus e l'esito è stato negativo per tutti tranne che per Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala.



