Cortesi fa esultare il Carpi a San Benedetto (0-1)

Il Carpi ricomincia a correre e lo fa al Riviera delle Palme in casa di una Samb ancora in rodaggio. Toure schiaccia il colpo di testa e Sorzi la prende su. Dalla parte di là Cecotti prova l'infilata, ma la difesa si chiude. Occasionissima Samb, minuto 27, il rimpallo libera Eusepi che si mangia un gol da ergastolo con le attenuanti generiche del fuorigioco a fermare tutto. Ancora padroni di casa con Konate che si prepara il sinistro, ma quando calcia ormai la difesa è piazzata e Sorzi tranquillo. Si vede anche il Carpi da una rimessa laterale Zagnoni prova senza paura e va alto. Mentre l'occasione emiliana arriva bella grossa con Cortesi che controlla di fino, ma non conclude altrettanto bene.

Cresce il Carpi a un passo dal vantaggio quando Amaya la indirizza e Pezzola sulla linea si sostituisce a Orsini. Ripresa, match che resta aperto e godibile, Eusepi di testa alto di niente. Passa il Carpi con la combinazione che manda in porta Cortesi. E' il diagonale del blitz. La Samb accusa, affida solo al personalismo di Konate sul quale vola Sorzi il tentativo di riprenderla. Va più vicino al raddoppio il Carpi con Gerbi, Orsini alza con la punta delle dita, ma ormai il gioco è fatto.









