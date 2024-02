SORTEGGI EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Così gli ottavi: Roma-Brighton, Milan-Slavia Praga, Sporting-Atalanta; Fiorentina-Maccabi Haifa Andata in casa per Roma; Milan e Fiorentina. Per l'Atalanta anticipo a martedi 5 marzo

Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Europa e Conference League, tutto sommato è andata bene alle italiane con l'Atalanta testa di serie che ha pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona, già affrontata nella prima fase a gironi. I neroazzurri si ritrovano a dover disputare 4 partite in 9 giorni, la Uefa infatti ha anticipato a mercoledi 6 marzo la sfida di andata che si giocherà in Portogallo con calcio d’inizio alle ore 18.45. Una scelta obbligata, a causa del Benfica che giocherà anch’essa in casa il turno d’andata giovedì 7 marzo.

La partita decisamente più interessante è Roma – Brighton e la sfida tra i due tecnici italiani De Rossi e De Zerbi. Andata all'olimpico ore 18.45 il 7 marzo esattamente una settimana dopo il ritorno alle 21. Anche il Milan opposto allo Slavia Praga, giocherà la prima sfida in casa giovedì 7 marzo. Le altre sfide di Europa League: Sparta Praga – Liverpool; Olympique Marsiglia – Villareal; Benfica – Rangers Glasgow; Friburgo – West Ham: Qarabag – Bayern Leverkusen.

In Conference League per la Fiorentina ci sono gli israeliani del Maccabi Haifa, andata in Israele il 7 ritorno a Firenze il 14 marzo. L'11 ottobre 2022 nei gironi di Champios League il Maccabi Haifa vinse 2-0 con doppietta di Atzili con la Juventus. Un precedente che deve far tenere altissima la concentrazione in casa viola.

