Covid, anche Chiellini positivo. Il terzo caso nella Juve

Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid: il difensore della Juventus è il terzo caso nella formazione di Massimiliano Allegri dopo Arthur e Pinsoglio. "Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore", informa una nota del club bianconero.

