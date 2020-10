UEFA Covid: cancellati gli Europei Under 19 La decisione definitiva dopo la seconda ondata di coronavirus

Covid: cancellati gli Europei Under 19.

Gli Europei di calcio Under 19 sono stati definitivamente annullati dall'Uefa. La manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa estate in Irlanda del Nord, era stata posticipata a marzo 2021. Ora la Uefa ha deciso di cancellarli per via della seconda ondata dell'emergenza da Covid -19.

