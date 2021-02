Il Cesena è alle prese col Covid e come noto, non giocherà questa sera contro il Perugia. Ma l'ultimo giro di tamponi ha fatto emergere nuove positività nel gruppo squadra che ora conta 7 giocatori contagiati e 4 membri dello staff. Il club ha attivato il protocollo e dato comunicazione all'Asl. Nella giornata di domani è atteso lo stop all'attività della prima squadra e il conseguente rinvio di Feralpi Salò-Cesena in programma domenica prossima.