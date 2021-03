Covid: lo sport si mobilita per vaccinare i tifosi

Lo Zenit di San Pietroburgo ha diffuso un comunicato in cui si dice disposto a offrire gratuitamente il vaccino Sputnik V a chiunque acquisterà il biglietto per assistere alle partite. La campagna di vaccinazione per i tifosi è cominciata oggi, in coincidenza con la sfida contro l'Akhmat Grozny.

Molte le iniziative di vaccinazione nello sport, promosse sia dalle organizzazioni che dai governi. Il Cio ha accettato l'offerta di vaccini dalla Cina per tutti gli atleti di Tokyo 2020 e di Pechino 2022 e li metterà a disposizione di chi vuole. Il Bahrein ha offerto ai team di F1 la vaccinazione per l'esordio del Mondiale, così come il Qatar per quello del campionato di motociclismo

Il governo israeliano che ha organizzato una campagna vaccinale rigorosa e serrata e sta già entrando nel post-covid apre le porte degli stadi di calcio a tutti i tifosi "immuni".