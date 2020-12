Visto il perdurare del focolaio di covid in seno al gruppo squadra del Forlì, che ha sette tesserati positivi, la Serie D ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita tra i galletti e il Progresso, in programma domenica. Inoltre la società romagnola ha sospeso gli allenamenti della prima squadra fino a lunedì 21 dicembre, giorno in cui l’intero gruppo squadra effettuerà un nuovo tampone rapido.