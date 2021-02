La partita Rimini - Lentigione in programma domenica 28 febbraio alle 14.30, è stata ufficialmente rinviata. Il provvedimento si è reso necessario a causa della positività di 4 tesserati biancorossi la AUSL Romagna ha disposto l'isolamento domiciliare per i postivi e la quarantena per tutti i calciatori considerati contatti stretti.