SERIE D Covid, rinviata Sammaurese-Rimini

La partita programmata per domenica prossima tra Sammaurese-Rimini è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo la Lega dopo la richiesta inoltrata dalla società sammaurese in quanto una parte della squadra era in quarantena fino a oggi.

