SERIE C Covid, salta anche Cesena-Gubbio Per i bianconeri si tratta del terzo rinvio consecutivo

La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita Cesena-Gubbio, inizialmente in programma sabato prossimo e valida per il campionato di serie C. I 22 casi di positività al Covid nel gruppo squadra bianconero accertati al 6 febbraio rendono l'attività incompatibile con la norme anti contagio. I restanti componenti si sono allenati in forma individuale e si attende il nuovo giro di tamponi. Dopo 3 partite rinviate consecutivamente, il Cesena potrebbe tornare in campo mercoledì 17 a Fano nel turno infrasettimanale.

