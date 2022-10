CPiace con Agatino Cuttone e i 'Goal in trasferta'

CPiace con Agatino Cuttone e i 'Goal in trasferta'.

Appuntamento questa sera dalle ore 20.10 alle 21.30, in diretta con “Cpiace” su San Marino Rtv (canale 831 digitale terrestre e 520 Sky). Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. Ospite in studio il tecnico Agatino Cuttone, trascorsi da difensore di Cesena, Torino, Reggina, Perugia e Catanzaro, già sulle panchine tra le altre di Modena, Benevento e Catanzaro, oggi direttore tecnico del settore giovanile del Torresavio a Cesena. Andremo alla scoperta della Lucchese e immancabile la rubrica “Goal in trasferta”, a cura di Matteo Noceti, dedicata al Messina del girone C.

