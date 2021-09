SERIE C Cpiace: lunedi in studio Super Ospite Giorgio Perinetti Serie C 4° giornata con gli anticipi del sabato Gubbio – Entella e Pistoiese – Reggiana. Imolese in casa con il Siena, Cesena impegnato a Viterbo.

I grandi del calcio continuano a scegliere la trasmissione di San Marino RTV Cpiace. Lunedi ore 21 in diretta sul canale 520 Sky 73 Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm Cpiace affronterà i temi della quarta giornata con in studio il DS del Siena Giorgio Perinetti. Nella sua carriera Direttore Sportivo di Roma, Napoli, Palermo, Bari, e Venezia. Direttore Generale del Genoa, Direttore Tecnico del Brescia, è stato coordinatore del vivaio della Juventus. Giorgio Perinetti attuale DS del Siena sarà presente domenica ore 17.30 al Galli di Imola per Imolese – Siena e lunedi ore 21 negli studi di San Marino RTV ospite di Cpiace. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista fisso Massimo Boccucci. Per le vostre domande al super ospite Giorgio Perinetti solo su WhatsApp 337-1006159.

