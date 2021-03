Cpiace ore 21 ospite Alessio Tacchinardi

Grandi ospiti a Cpiace questa sera ore 21 su San Marino RTV. La puntata si concentrerà sulla 33° di Serie C Girone B e lo farà collegandosi via skype con Alessio Tacchiardi. Un pareggio per 1-1 nel suo debutto sulla panchina del Fano nel derby con la Vis Pesaro. Occhi puntati sulla mini crisi del Cesena caduto in casa con il Legnago. Cpiace sconfinerà anche nel campionato di serie C Girone A con Pro Vercelli e Alessandria ad inseguire il Como capolista. Ospite di Cpiace il difensore centrale dell'Alessandria Giuseppe Prestia. Conduce Lorenzo Giardi, torna questa sera in studio l'opinionista Massimo Boccucci.