Questa sera in diretta alle ore 21, appuntamento con “Cpiace” su San Marino Rtv (canale 831 digitale terrestre e 520 Sky). Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. Ospite in studio Moreno Zebi, Direttore Sportivo del Cesena. Collegamento Skype con Alberto Colombo, allenatore del Monopoli secondo in classifica nel girone C.