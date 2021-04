Cpiace: ospite l'allenatore del Legnago Giovanni Colella, e il centrocampista della Ternana Antonio Palumbo

Cpiace questa sera ore 21 San Marino RTV celebra la promozione della Ternana in Serie B con una cavalcata record. Ospite il centrocampista Antonio Palumbo. Naturalmente grande spazio al campionato di Serie C Girone B dove il Padova cadendo a Trieste ha rimesso in gioco tutto. Quando mancano 4 giornate al termine del campionato ci sono 3 squadre in 3 punti: Padova, Sud Tirol e Perugia. Collegato via skype ospite l'allenatore del Legnago Giovanni Colella. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista fisso il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci