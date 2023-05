SERIE C Cpiace: ospite Leonardo Acori Questa sera il programma sportivo affronterà i temi dei play out di Serie C e si proietterà verso l'inizio dei play off

Questa sera Cpiace ore 20.10 in studio l'ex allenatore del Rimini Leonardo Acori. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. La puntata di questa sera affronterà i temi relativi ai play out di Serie C e si proietterà verso l'inizio dei Play Off.

Per i vostri messaggi e le domande per gli ospiti in studio 337 1006159

