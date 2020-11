Questa sera ore 21 su San Marino RTV Ch 520 Sky e 73 DTT torna l’appuntamento con Cpiace. In studio il Direttore Sportivo del Gubbio Stefano Giammarioli . Collegato via Skype il capocannoniere della Serie C Girone B, l’attaccante del Cesena Mattia Bortolussi. Conduce il giornalista di San Marino RTV Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di Infopress Massimo Boccucci.