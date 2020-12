Cpiace: ospiti Paolo Bravo, Massimiliano Alvini e Raimondo Marino

Torna l'appuntamento con il calcio su Rtv: alle 20 Telestadio con la sintesi della finale 2019 del campionato sammarinese tra Tre Penne e La Fiorita; alle 21 Cpiace, la trasmissione della San Marino RTV dedicata al campionato di SerieC. Approfondimenti, analisi e commenti. Ospite in studio il Direttore Sportivo del SudTirol, Paolo Bravo. Collegati via Skype: l'allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini e Raimondo Marino difensore del Napoli di Maradona. Non mancherà l'opinionista Massimo Boccucci. Dalle ore 21.00, a dirigere, intervistare e stuzzicare tutti questi ospiti il nostro Lorenzo Giardi.