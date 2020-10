SERIE C Cpiace questa sera ore 21, ospiti Andrea Fiumana (AIC) e l'ex terzino dell'Inter Mauro Milanese Questa sera ore 21 a Cpiace l'ex difensore di Cesena, Gubbio, Sassuolo e Reggiana oggi membro del direttivo AIC Andrea Fiumana. In collegamento skype l'ex terzino dell'Inter Mauro Milanese oggi dirigente della Triestina

Settimo appuntamento con la trasmissione Cpiace. L'approfondimento dedicato al campionato di serie C si occuperà questa sera della vittoria del Padova sul Sud Tirol e conseguente aggancio in classifica. Tra i tanti temi anche riflessioni sul nuovo DPCM e il futuro della serie C. Con il conduttore Lorenzo Giardi e l'opinionista fisso della trasmissione Massimo Boccucci, in studio il membro del direttivo dell'Associazione Calciatori Italiana Andrea Fiumana. Collegato via Skype l'ex difensore dell'Inter Mauro Milanese oggi dirigente della Triestina.

