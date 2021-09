SERIE C Cpiace: questa sera si parte alle 20.00 Ospite il DS dell'Imolese Aniello Martone

Questa sera Cpiace dalle 20 alle 21 per lasciare poi spazio alle Referendarie. In studio il Direttore Sportivo dell'Imolese Aniello Martone. Spazio alla terza giornata del campionato di Serie C Girone B con focus sul derby romagnolo Cesena - Imolese terminato in parità.

