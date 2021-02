Cpiace: si chiude il mercato ospite il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo

Torna l'appunto come ogni lunedi con Cpiace. Alle 21 spazio al calcio mercato e tutti le operazioni delle ultime 24 ore. Ospite in studio per parlare di trasferimenti e scambi il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo. Collegamenti Skype con dirigenti di Sambenedettese e Triestina. Conduce Lorenzo Giardi. Opinionista fisso il Direttore di Infopress Massimo Boccucci. Appuntamento questa sera ore 21 su San Marino RTV Ch 520 Sky 73 DDT e in diretta anche sulla pagina FB della San Marino RTV. Per le vostre domande agli ospiti in studio solo su WhatsApp 337 1006159.