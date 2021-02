SERIE C Cpiace: si chiude il mercato ospite il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo Questa sera ore 21 Cpiace

Cpiace: si chiude il mercato ospite il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo.

Torna l'appunto come ogni lunedi con Cpiace. Alle 21 spazio al calcio mercato e tutti le operazioni delle ultime 24 ore. Ospite in studio per parlare di trasferimenti e scambi il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo. Collegamenti Skype con Milano per la chiusura del calcio mercato con il Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. Conduce Lorenzo Giardi. Opinionista fisso il Direttore di Infopress Massimo Boccucci. Appuntamento questa sera ore 21 su San Marino RTV Ch 520 Sky 73 DDT e in diretta anche sulla pagina FB della San Marino RTV. Per le vostre domande agli ospiti in studio solo su WhatsApp 337 1006159.

