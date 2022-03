SERIE C Cpiace: si riapre il campionato con la sconfitta del Modena e la vittoria della Reggiana In studio l'Agente Fifa Claudio Peverani. Collegamento skype con il portiere del Trento figlio d'arte Gabriele Marchegiani e con il responsabile della rubrica di Serie C del Corriere dello Sport - Stadio Vincenzo Sardu

Questa sera Cpiace con il campionato di serie C Girone B che sembrava chiuso ed invece si riapre con la clamorosa sconfitta del Modena in casa con l'Olbia e la vittoria della Reggiana con il Pontedera. In studio l'Agente Fifa Claudio Peverani. Collegamento Skype con Gabriele Marchegiani portiere del Trento Serie C Girone A, figlio di Luca ex portiere di Lazio e Nazionale italiana. Collegamento Skype anche con il responsabile della rubrica Serie C del Corriere dello Sport Stadio Vincenzo Sardu. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

