Doppio appuntamento questa sera con Cpiace. La trasmissione dedicata al campionato di Serie C avrà un'anteprima dalle 20.25 alle 21 con ospite il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli. Dalle 21 l'appuntamento classico con in studio il tecnico dell'Imolese Roberto Cevoli e collegato via skype il Presidente - Allenatore della Virtus Vecomp Verona Luigi Fresco. Conduce Lorenzo Giardi che vi aspetta insieme all'opinionista Massimo Boccucci.