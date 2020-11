SERIE C Cpiace si sdoppia: Anteprima con Ghirelli. Dalle 21 in studio Roberto Cevoli, e collegato via Skype Gigi Fresco Cpiace domani sera avrà un'anteprima in esclusiva con il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli che comincia alle 20.25. Dalle 21 puntata classica con Roberto Cevoli e Gigi Fresco

Doppio appuntamento domani sera con Cpiace. La trasmissione dedicata al campionato di Serie C avrà un'anteprima dalle 20.25 alle 21 con ospite il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli. Dalle 21 l'appuntamento classico con in studio il tecnico dell'Imolese Roberto Cevoli e collegato via skype il Presidente - Allenatore della Virtus Vecomp Verona Luigi Fresco. Conduce Lorenzo Giardi che vi aspetta insieme all'opinionista Massimo Boccucci.

