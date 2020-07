Appuntamento questa sera in diretta alle ore 19.55 con "CPiace" su San Marino Rtv. Conduce Lorenzo Giardi, con opinionista Massimo Boccucci. Per l'ultima puntata della stagione in studio Daniele Arrigoni, tecnico della rappresentativa di Lega Pro. In collegamento Skype anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana che ha vinto la finale dei playoff conquistando la promozione in Serie B che ritrova dopo 21 anni.