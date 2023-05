SERIE C Cpiace ultima puntata con il tecnico della Reggiana Aimo Diana Ultima puntata di Cpiace questa sera con in studio il tecnico della Reggiana che ha vinto il Girone B Aimo Diana

Questa sera ore 20.10 Cpiace all'ultima puntata della stagione 2022-2023 con ospite negli studi di San Marino RTV il tecnico della Reggiana Aimo Diana. Con lui si parlerà dei Play Off di serie C e del prossimo campionato di Serie B della sua squadra. Puntata da non perdere, subito dopo il TG San Marino. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci

