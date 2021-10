Cr7 fa tripletta. Danimarca seconda qualificata al mondiale

Il Portogallo liquida Lussemburgo con la manita tre dei cinque gol complessivi portano la firma Cr7. Il primo su calcio di rigore il fallo su Silva avviene proprio sulla riga che delimita l'area di rigore. È ancora l'immenso Cristiano Ronaldo a procurarsi il secondo rigore, fallo del portiere lussemburghese Moris su di lui, l'attaccante del Manchester United non sbaglia. Diagonale violento di Fernandez per il tris lusitano. Joao Palhinha su palla inattiva di testa fa poker. Sempre di testa solo nel cuore dell'area di rigore Cr7 fa tripletta e si porta a casa il pallone. Portogallo batte Lussemburgo 5-0. Pochi problemi anche per la Svizzera per battere la Lituania e restare appaiata all'Italia in testa al gruppo C. Gran colpo di testa di Embolo per il vantaggio della Nazionale di Yakin. Raddoppio con un pallonetto preciso autore Steffen. Su azione d'angolo il risolutore è ancora Embolo. In contropiede con un po' di fortuna nei rimpalli e sempre di testa il definitivo 0-4 firmato Gravanovic. La Danimarca sta vivendo un buon momento e dopo la Germania è la seconda qualificata ai mondiali di Qatar 2022. Il gol che decide i tre punti e il pass è del giocatore dell'Atalanta Maehle. 8 vittorie su 8, 27 gol fatti e zero subiti per la marcia straordinaria dei danesi verso il mondiale. Bella partita e anche polemiche tra Bulgaria e Irlanda del Nord. Washington su concessione del Var porta in vantaggio gli irlandesi. Proteste dei bulgari per il fatto che la realizzazione è avvenuta con un giocatore a terra. La Bulgaria, è il caso di dirlo, ha il coraggio di rialzarsi e con due gol di pregevolissima fattura ribalta il risultato. La doppietta di grande qualità è di Nedelev. Bulgaria batte Irlanda del Nord 2-1.