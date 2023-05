La Serie A tornerà in campo sabato con le prime tre partite del 34° turno. Tra queste la sfida salvezza Cremonese-Spezia: una sorta di ultima chiamata per i lombardi, che per evitare la B devono recuperare 6 punti proprio sui liguri. La situazione della Cremonese è disperata ma il tecnico Davide Ballardini non fa calcoli: "Né rimpianti, né speranze. Pensiamo solo allo Spezia".