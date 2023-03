Crespini: "Cesena-Entella importante per i bianconeri, l'Ancona gioca il calcio più bello"

Ospite di C Piace il direttore sportivo Claudio Crespini, che fa le carte al Girone B, a cominciare dalla vetta. "Si vedeva fin da subito che tre squadre erano superiori alle altre - dice - e la partita con l'Entella sarà importante anche per il Cesena, il secondo posto conta tantissimo in ottica playoff". A impressionare Crespini però è soprattutto l'Ancona: "Colavitto gioca bene, le sue squadre sono votate al gol. Mi piace moltissimo, da due o tre anni gioca il calcio migliore, era dai tempi di Dionisi che non si vedeva un calcio così bello". Per il DS bene anche il Rimini ("È una neopromossa e sta nei playoff, sta facendo bene") ma non la sua ex Vis Pesaro: "Ci possono stare le difficoltà offensive ma prende troppi gol".