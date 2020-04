Crespini: "Fino al 3 maggio chiusi in casa. Non credo che vedremo i giocatori in campo con le mascherine”

Prima dell'emergenza, la Vis Pesaro era in piena zona play out. La società biancorossa il 18 febbraio ha esonerato Pavan e presentato Giuseppe Galderisi. Il nuovo tecnico ha debuttato a Fermo pareggiando 1 a 1 con la Fermana goal di Marchegiani al terzo minuto di recupero con la Vis in 10 uomini. Poi lo tsunami CoronaVirus ha fermato tutto. Se oggi il campionato fosse dichiarato terminato, i biancorossi sarebbero salvi per un punto. Il Direttore Sportivo Claudio Crespini guarda avanti, e non vede a colore rosa l'immediato futuro di questo campionato e del futuro della Serie C