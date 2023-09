SERIE C Crisi Entella, l'Arezzo fa il colpo 1-2

Da Volpe a Gallo, son dettagli. L'Entella si è ufficialmente persa e persa a fine settembre è già la corsa al primo posto. A Chiavari banchetta anche l'Arezzo che la risolve nel primo tempo e poi la porta a casa anche con un po' di fortuna. Pattarello sgonfio su punizione. Toscani in pressione, sulla respinta corta della difesa Renzi va morbido a lato. Il vantaggio arriva al 34' ed è un suicidio di Lancini che decide di darla a Gucci. Tra l'incredulità generale è 0-1. Un cazzotto dal quale prima di riprendersi, l'Entella subisce anche il secondo. Stavolta è showtime con Pattarello e no look di Settembrini a lucidare la pantofola di Poggesi. Dopo l'intervallo l'Entella prova a raccogliere l'amor proprio e mescolarlo con ciò che resta delle ambizioni: Trombini è super sullo schiaffo al volo di Peterman. A metà tempo Chiavari torna a sperare con l'azione insistita di Di Santo, stavolta Trombini così così sull'ex Siena e Santini in qualche modo la gira dentro. Comincia un assalto non troppo coordinato e comunque molto generoso. Il pari, che sarebbe anche meritato, sfuma beffardo in pieno recupero quando Santini timbra il palo interno e poi Trombini magicamente se la trova lì.

