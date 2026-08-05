Crisi FIFA: Infantino sempre più in bilico

Si allarga la crisi all'interno della FIFA, con Gianni Infantino costretto a convocare un vertice d'emergenza in Marocco. Il progetto “FIFA Forward Enterprise”, che metteva in vendita a investitori privati il 20% dei tornei di calcio internazionale, mondiali compresi, ha aperto all'interno della FIFA una crisi senza precedenti. L'Uefa fin da subito ha fatto muro in maniera compatta contro questa proposta, minacciando cause legali e definendo il piano un accordo “opaco e da retrobottega”. Ma a preoccupare maggiormente Infantino, costringendolo al dietrofront, sono le critiche arrivate proprio dalle persone che fino a poco tempo fa erano tra i suoi principali sostenitori.

Il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom ha definito questa situazione come “una serie di eventi tristi e riprovevoli”. Anche Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e nominato dallo stesso Infantino come responsabile dello sviluppo globale del calcio, ha detto che il ritiro del progetto era “assolutamente necessario e indiscutibile”. Il presidente della federazione di calcio della Giordania, il principe Ali bin Hussein, ha parlato di ricatto di Infantino nei loro confronti, con la federazione nazionale che starebbe ancora aspettando 4 milioni di dollari di premi dalla Fifa. Stanno iniziando intanto a circolare i primi nomi per la possibile successione, con lo stesso Ceferin, presidente della Uefa, tra i principali candidati. Non sarà però semplice per l'Europa trovare un nome capace di raccogliere il consenso di almeno 106 delle 211 federaizoni con diritto di voto. Servirà trovare sponde anche in Asia e Africa, i continenti più avvantaggiati dalle politiche espansionistiche di Infantino. E i tempi sono stretti. La scadenza per la presentazione delle candidature è il prossimo 18 novembre, mentre le elezioni sono previste per marzo 2027.







