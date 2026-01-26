SERIE C Crisi Forlì, a Gubbio un'altra sconfitta (2-0) La sfida sancisce la rinascita del Gubbio e conclama la crisi del Forlì

Con quattro sconfitte nelle ultime cinque e la vittoria che manca dal 13 dicembre, in casa Forlì suona l'allarme. Lo innesca il Gubbio dopo soli 3 minuti, Saber crossa, Veliaj non ci arriva e il tap in di Di Massimo è comodo comodo. Un film già visto, come le imprecisioni che portano pericoli. De Risio sbaglia, Ghirardello va via di forza e Veliaj stavolta è decisivo nel chiudere la porta. Ospiti in proiezione offensiva si vedono con l'iniziativa di Farinelli, la sua incursione bocciata dal rimpallo. E così prima dell'intervallo, il Gubbio attacca ancora la profondità e va dentro che è un piacere Di Massimo fa correre Zallu che fa in tempo a guardare Veliaj e metterla dove il portiere non può arrivare.

Ripresa, frustata del Forlì col destro di Coveri derubricato in angolo da Krapikas. Ma è sempre il Gubbio a tagliare a fette la terza linea del Forlì. Saber tiene di fisico e costringe Veliaj alla super parata. Il feel rouge si rinnova, difesa alta perforata in velocità. Ancora Veliaj si salva questa volta su La Mantia. Le rare sortite offensive del Forlì sono per lo più estemporanee, qui Krapikas male in uscita, ma la mischia non porta effetti. Ci sono ancora da mettere agli atti la fucilata di Saber e il tentativo di Franzolini. La parata di Krapikas chiude il pomeriggio che sancisce la rinascita del Gubbio e conclama la crisi del Forlì.

