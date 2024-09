Crisi Legnago, il Sestri fa tris (0-3)

Tra i due grandi malati, il brodino se lo beve il Sestri che lascia al Legnago la poco invidiabile cifra tonda di 5 sconfitte su 5. Liguri padroni e biancazzurri visibili solo a tratti come qui con Muteba che prova una cosa da fantascienza. Il Sestri passa che non è passato nemmeno un quarto d'ora. Parravicini prende l'anticipo e il palo, a rimbalzo c'è Clemenza che rompe la parità. Ci credono gli ospiti che continuano a trovare spazi, Brugugnone spaventa il portiere Toniolo. Tra le poche cose del Legnago c'è quella bella azione, sul tiro cross di Muteba, Svidercoschi arriva un attimo dopo.

Ripresa, padroni di casa volonterosamente in avanti, controbalzo terra-cielo di D'Amore. E' un fuoco di paglia, poi ancora Sestri. Conti cerca e trova il varco per concludere a colpo sicuro, Ampollini si immola e salva un gol fatto. Brugugnone gode di una certa libertà e cerca prima il palo lontano senza trovarlo, subito dopo invece preferisce innescare Clemenza che conclude debole. Flash Legnago, decisivo Anacoura con la punta delle dita sulla frustata di Demirovic. Dal possibile pari allo 0-2, Toniolo si allunga sul tiro a giro di Clemenza, ma la respinta è sulla corsa di Parravicini. Match chiuso perché sulla disperazione di Sivercoschi c'è la garanzia Anacoura e c'è anche tempo per il tris con la fucilata di Conti che inchioda nella forma e nella sostanza il Legnago a opportune e doverose riflessioni.